Tunisie : Dans un échange avec Saïed, le chancelier autrichien promet de présenter « le soutien possible »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a eu, ce vendredi 18 février à Bruxelles, un entretien avec le chancelier autrichien, Karl Nehammer, autour « des relations de coopération entre la Tunisie et l’Autriche, et les opportunités à même de les développer, notamment dans les domaines sanitaire, économique et commercial ».

Le chef de l’Etat a présenté « un aperçu sur les raisons l’ayant conduit à prendre des dispositions exceptionnelles », s’arrêtant à « l’ampleur des difficultés économiques, et sociales que traverse la Tunisie, du fait de la mauvaise gouvernance de la précédente étape et la propagation de la corruption. Outre les répercussions de la situation sécuritaire dans la région, et l’impact de la pandémie du Covid-19 ».

Saïed a passé en revue « le programme de gestion de la prochaine étape, et les échéances intérieures à venir en Tunisie au cours de 2022 », réaffirmant son « engagement constant à garantir les droits de l’homme et les libertés, et son attachement aux valeurs de la démocratie, de liberté et d’indépendance de la justice ».

Il a assuré le conseiller autrichien de l’appui de la Tunisie à la candidature de son pays, au statut de membre non-permanent du Conseil de sécurité. Comme, il lui a adressé une invitation officielle à se rendre en visite en Tunisie.

Pour sa part, Karl Nehammer a affirmé que son pays « suit l’évolution de la situation en Tunisie, et est prêt à lui fournir le soutien possible ».

Il a ajouté que « l’Autriche souhaite renforcer ses relations économiques avec la Tunisie, et surmonter certaines difficultés auxquelles se heurtent les entreprises autrichiennes dans leurs activités dans notre pays ».

Le chancelier autrichien a accueilli favorablement l’invitation que lui a adressée le chef de l’Etat de se rendre en visite en Tunisie, souhaitant recevoir Kaïs Saïed à Vienne.

