Tunisie : De fortes chaleurs sont attendues ce week-end

L’Institut national de Météorologie prévoit un temps stable ce vendredi 12 août, avec un ciel peu nuageux dans la plupart des régions.

Les nuages seront plus denses dans les régions Est.

Le vent est faible à modéré, et se renforce, relativement, l’après-midi au Sud, où des tempêtes de sable sont attendues.

Les maximales seront comprises entre 30 et 35° dans les régions côtières et sur les hauteurs. Elles seront entre 36 et 41° dans le reste des régions, avec l’apparition du sirocco localement.

Ce faisant, l’INM prévoit une hausse progressive des températures ce week-end.

Gnetnews