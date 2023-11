Tunisie : La ministre de l’Equipement dÃ©voile les nouvelles orientations de gestion du littoral qui concentre les 2/3 de la population

Tunisie : La ministre de l’Equipement dévoile les nouvelles orientations de gestion du littoral qui concentre les 2/3 de la population

Le littoral revêt une importance capitale en Tunisie, s’étend sur 2290 km, attire d’importantes activités économiques, et concentre près de deux tiers de la population, a affirmé, en substance, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri.

Intervenue hier, lundi, à une journée d’études sur la rationalisation de la gestion du littoral organisée par l’APAL (Agence d’aménagement et de protection du littoral), elle a indiqué que le littoral tunisien abrite 07 ports commerciaux, 42 ports de pêche, 07 ports de plaisance, ainsi que 03 centrales électriques produisant 60 % des besoins de la Tunisie, quatre stations de dessalement de l’eau de mer d’une capacité de 3m 000 450/ Jour, 03 grandes unités de raffinage du phosphate, (Sfax – Skhira – Gabès), et à peu près 36 projets de pisciculture.

Par ailleurs, 95 % des investissements touristiques sont concentrés sur le littoral, ainsi que 1257 hectares de zones industrielles sur un total de 1410 hectares implantés sur l’ensemble du territoire national.

Devant les pressions qu’il subit, en termes d’infrastructures et différentes activités, et face aux changements climatiques ayant contribué à l’élévation du niveau de la mer, ce qui conduit à la dégradation du littoral et à l’accentuation de l’érosion marine, il est nécessaire d’œuvrer, désormais, à assurer une gestion intégrée du littoral, de manière à répondre aux besoins du présent et aux paris de l’avenir, a souligné la ministre de l’Equipement.

Etant donné la position stratégique de la Tunisie, tournée vers la méditerranée sur ses flancs Nord et Est, et sa proximité des pays européens, le ministère de l’Equipement a œuvré à poursuivre la protection du littoral de l’érosion marine, a-t-elle ajouté en substance.

La ministre a, par ailleurs, annoncé que son département est en train de mener une étude en vue de l’élaboration d’un plan directeur de la protection du littoral de l’érosion marine, lequel repose notamment sur l’élaboration d’une stratégie de protection du littoral de l’érosion marine à l’horizon de 2050, d’un plan d’action du même nom 2025 – 2035, ainsi que la mise en place d’un guide de bonnes pratiques pour la protection du littoral de l’érosion marine, et d’un guide des données maritimes actualisées.

Sarra Zenzeri a recommandé, en définitive, de veiller sur la rationalisation de la gestion du littoral.

Gnetnews