Tunisie : DÃ©cÃ¨s de lâ€™ancien gouverneur de la BCT, Chedly Ayari

Tunisie : Décès de l’ancien gouverneur de la BCT, Chedly Ayari

L’ancien gouverneur de la banque centrale de Tunisie (BCT), Chedly Ayari, est décédé ce mercredi 27 janvier 2021, annonce en ce début d’après-midi, Dr Samir Abdelmoumen sur sa page officielle, Facebook.

Né le 21 août 1933 à Tunis, Chedly Ayari est économiste de formation, et est professeur émérite des universités.

Militant du mouvement national, le défunt était membre du comité central du parti socialiste destourien (PSD), après l’indépendance.

Il a occupé plusieurs portefeuilles ministériels sous Bourguiba, et était successivement ministre du plan, de l’Education nationale, de la jeunesse et du sport et de l’Economie.

Après la révolution, il a était à la tête de l’Institut d’émission du 24 juillet 2012 au 16 février 2018.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde, et l’accueille dans son éternel paradis.

Gnetnews