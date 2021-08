Tunisie : DÃ©marrage lundi 09 aoÃ»t de la vaccination dans les pharmacies et les cabinets de mÃ©decins

Tunisie : Démarrage lundi 09 août de la vaccination dans les pharmacies et les cabinets de médecins

La vaccination contre le Coronavirus dans les pharmacies, les cabinets de médecins, de dentistes et les laboratoires médicaux… sera possible à compter du lundi 09 août, en vertu d’une convention signée hier, lundi, entre le ministère de la Santé d’un côté, et les conseils de l’ordre des médecins et des pharmaciens et d’autres syndicats professionnels de l’autre, a déclaré le ministre de la Santé par intérim, Mohamed Trabelsi.

L’adhésion des officines privées et médecins vise à étendre la campagne de vaccination et administrer cette injection au plus grand nombre de Tunisiens, d’autant plus que d’importants stocks de vaccins sont actuellement disponibles (6 millions de doses), lesquels sont appelés à être renforcés davantage avec l’arrivée attendue de dons internationaux ou via des achats directs.

La vaccination sera gratuite et basée sur le volontariat des pharmaciens et médecins…qui contribueront à la vaccination des citoyens. Une liste des participants à cette opération sera établie, laquelle sera menée via le dispositif Evax, a ajouté en substance le ministre.

A noter que les autorités sanitaires comptent faire vacciner 50 % de la population tunisienne d’ici la mi-octobre.

Gnetnews