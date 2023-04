Tunisie : Des interventions menÃ©es dans diffÃ©rents gouvernorats pour assurer l’entretien et la propretÃ© du rÃ©seau des routes numÃ©rotÃ©es

Tunisie : Des interventions menées dans différents gouvernorats pour assurer l’entretien et la propreté du réseau des routes numérotées

L’état d’avancement des programmes de maintenance et de propreté du réseau des routes numérotées, et l’entretien de l’environnement des zones limitrophes, a été au centre, hier, lundi 24 avril, d’une séance de travail tenue sous la présidence de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri.

Les principales interventions menées par le ministère dans différents gouvernorats de la république, en termes de maintenance des routes, de ramassage des détritus du bâtiment, et autres déchets, d’éclairage public, de marquage au sol, et d’entretien de l’environnement routier, de curage des oueds, et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales ont été passées en revue.

La rencontre a porté, par ailleurs, sur la manière de mettre en sécurité les équipements liés à l’éclairage public sur le réseau routier numéroté, et de le protéger contre le vol, et le pillage notamment dans le Grand-Tunis.

La ministre a appelé à la nécessité d’appliquer la loi, et d’intensifier les opérations de contrôle sur les routes numérotées afin de les préserver des éventuelles atteintes et infractions.

Elle a, également, exhorté les services de la direction d’exploitation et de maintenance des routes à procéder à un audit de la sécurité routière au niveau des points, où un important taux d’accidents de la route est à déplorer.

La ministre a, de surcroît, souligné l’importance de la poursuite et de l’intensification de ces interventions, pendant la période à venir, notamment avec l’approche de la saison touristique, en vue d’assurer la propreté du réseau routier numéroté, d’en préserver l’aspect esthétique, ainsi que la sécurité routière.

