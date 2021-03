Tunisie : Des peines de prison à perpétuité et de 2 à 80 ans de réclusion dans des affaires d’enrôlement et de terrorisme

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a émis hier mardi, six jugements de prison à perpétuité, et d’autres jugements allant de deux à 80 ans de réclusion criminelle, contre des accusés dans cinq affaires terroristes, liées notamment à l’enrôlement pour les foyers de tensions, et d’autres crimes terroristes.

Dans une déclaration à la TAP, le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Dali, a indiqué que la chambre criminelle avait examiné hier 5 affaires terroristes ayant touché 61 accusés, dont 06 en état d’arrestation, les autres sont en état de liberté ou de fuite.

Ces affaires ont concerné des chefs d’organisations terroristes.

Gnetnews