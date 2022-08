Tunisie : Des plaisanciers européens participent à « la route du Jasmin », clôture à la Marina Yasmine Hammamet

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a présidé hier, lundi 15 août, à la Marina de Yasmine Hammamet, la clôture de la manifestation, la route du Jasmin, qui en est cette année à sa 30ème édition.

Cet évènement touristique représente une importante opportunité pour la promotion de la Tunisie, en tant que destination privilégiée du tourisme balnéaire et de plaisance, a affirmé le ministre

Le pays est doté de tous les attributs, lui permettant de se démarquer en termes de ce produit touristique en méditerranée, à la faveur des ports de plaisance en mesure de développer leur capacité d’accueil des bateaux et yachts, a-t-il encore indiqué.

Belhassine a ajouté que le ministère du Tourisme était déterminé, dans le cadre de sa stratégie de diversification de l’offre touristique, à développer le tourisme de plaisance, qui est encore faible dans la mesure où sa capacité d’accueil ne dépasse pas 3500 anneaux d’accostage. « Ce qui appelle à lui consacrer, en exclusivité, une stratégie, à même d’en assurer le développement, conjointement avec le secrétariat d’Etat aux affaires de la mer, de manière à en développer la capacité d’accueil et d’améliorer l’infrastructure des ports de plaisance, d’autant que ceux qui pratiquent ces activités ont une haute capacité de dépense ».

Le ministre du Tourisme a annoncé l’intention de développer les législations et les autorisations organisant cette activité, lesquelles entravent le développement de ce secteur, important pour le tourisme et l’économie nationale.

Ce faisant, Moez Belhassine a rencontré l’organisateur et les participants à cette manifestation, dont le départ était intervenu le 01er août 2022 de la ville française de Toulouse, dans une traversée ayant transité par plusieurs ports de plaisance de Méditerranée, en arrivant aux ports de Bizerte, Carthage, Sidi Bou Saïd, et enfin au port de Hammamet ; un évènement ayant vu la participation de 25 embarcations maritimes et près de 100 personnes de France, Angleterre, Italie, Espagne et Tunisie.

Cet évènement s’est arrêté pendant deux ans à cause de la pandémie du Coronavirus.

Gnetnews