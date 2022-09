Tunisie : Des pluies orageuses cette nuit dans plusieurs rÃ©gions du pays

Tunisie : Des pluies orageuses cette nuit dans plusieurs régions du pays

L’Institut national de météorologie prévoit des pluies localement orageuses cette nuit au Nord, au Centre et au Sud-Ouest.

Ces précipitations seront faibles à modérées, prévoit-il dans un bulletin météo rendu public ce soir.

La violence du vent est le fait météorologique le plus marquant dans les régions côtières, pendant l’apparition des nuages orageux, avec une vitesse dépassant les 60 km/ heure.

La mer serait agitée à très agitée.

Les températures seront comprises la nuit entre 22 et 28°, et dans la limite de 20° sur les hauteurs, atteignant les 30° à el-Borma et Borj el-Khadhra.

Gnetnews