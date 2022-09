Tunisie : Des températures en baisse ce mardi, grâce à un vent du secteur Nord

Les conditions météorologiques seront marquées, ce mardi 20 septembre, par une baisse des températures, à la faveur d’un vent soufflant du secteur Nord.

Les maximales seront comprises entre 30 et 35° au Nord et au Centre. Elles varieront entre 36 et 41° au Sud, atteignant les 43° à el-Borma et Borj el-Khadhra, avec l’apparition des coups de sirocco.

Des pluies éparses et orageuses sont attendues l’après-midi au centre et sur les hauteurs.

Le ciel sera, partiellement, nuageux dans le reste des régions.

L’activité du vent nécessité la vigilance près des côtes, avec une vitesse atteignant les 50 km/ heure.

La mer est agitée à très agitée au Nord.

