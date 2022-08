Tunisie : Des tempÃ©ratures record sont attendues ce mercredi 17 aoÃ»t 2022

Tunisie : Des températures record sont attendues ce mercredi 17 août 2022

La Tunisie va bouillonner ce mercredi 17 août 2022, les températures vont enregistrer un important bond en avant, atteignant les 50° dans plusieurs régions.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM indique que les températures élevées sont, sans conteste, le trait distinctif de cette journée, avec des maximales comprises entre 41 et 46°, atteignant les 48° au Sud-Ouest, avec l’apparition des coups de sirocco.

Dans les régions côtières du Nord et du Centre, la météo sera plus clémente avec un mercure oscillant entre 36 et 41°.

Des foyers orageux seraient formés au Nord-Ouest l’après-midi, les autres régions seront marquées par des nuages passagers, sans plus.

L’activité du vent requiert la vigilance près des côtes Nord, la mer est agitée au Nord, et peu agitée sur les côtes Est.

Gnetnews