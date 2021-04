Tunisie/ Djerba : Le pÃ¨lerinage dâ€™el-Ghriba aura lieu du 25 avril au 02 Mai

Tunisie/ Djerba : Le pèlerinage d’el-Ghriba aura lieu du 25 avril au 02 Mai

Le pèlerinage d’el-Ghriba aura lieu du 25 avril au 02 Mai. Les festivités de cette visite annuelle à l’île de Djerba seront annulées, a déclaré le président du comité d’organisation de cet événement, Perez Trabelsi.

Dans un communiqué relayé par Jawhara, il a indiqué que l’on se cantonnera de la visite, et des rites religieux l’accompagnant.

Le président du comité d’organisation explique que « l’annulation des festivités marquant cette visite, intervient en application des mesures de prévention décidées par le Comité scientifique, s’agissant notamment de l’interdiction des manifestations et célébrations, en préservation de la santé des Tunisiens et des visiteurs d’el-Ghriba contre le coronavirus ».

Le comité d’organisation ajoute que tout est fin prêt pour accueillir les pèlerins, annonçant « un durcissement de l’application des moyens de prévention individuels et collectifs et du protocole sanitaire, et une intensification du contrôle ».

Gnetnews