Tunisie/ Djerba : Mechichi se rend à la synagogue d’el-Ghriba, à l’occasion du début du pèlerinage juif

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est rendu hier soir, jeudi 29 avril 2021, à l’Île de Djerba, à l’occasion du pèlerinage d’el-Ghriba, qui a débuté officiellement hier au milieu de dispositions sanitaires rigoureuses, face à la pandémie du Coronavirus.

Accueilli par le gouverneur de Médenine, Habib Chawatt, et l’ancien ministre du Tourisme, René Trabelsi, Mechichi s’est enquis du déroulement des festivités d’el-Ghriba, conformément à un protocole sanitaire rigoureux, du fait de la situation épidémiologique critique sur le double-plan international et local.

Le chef du gouvernement qui était accompagné par le ministre du Tourisme et le ministre des Affaires religieuses, a arpenté les artères de la synagogue, « la plus ancienne en Afrique, et qui représente un symbole historique de la Tunisie, pour les rares manuscrits qu’elle contient ». Elle est, par ailleurs, « une destination religieuse et touristiques des juifs, de tous les coins du monde' », rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Dans une déclaration médiatique, Méchichi a indiqué que « malgré la grave situation sanitaire dans le pays, cette visite vise à perpétuer les traditions d’el-Ghriba, comme c’était le cas avec la célébration de la conquête de Badr à Kairouan. Le but est de consacrer l’idée d’une Tunisie plurielle et diverse. La richesse réelle réside dans les enfants de la Tunisie, quelles qu’en soient les croyances », a-t-il souligné.

Le locataire de la Kasbah a ajouté que sa présence à la saison d’el-Ghriba avec les enfants et les invités de la Tunisie de confession juive, vient en soutien au « rayonnement de cet événement qui revêt un caractère historique, culturel et civilisationnel ».

La Tunisie est l’illustration même de la diversité, la tolérance et la civilisation, dans leur sens le plus large, a-t-il conclu.

L’ancien ministre du Tourisme, René Trabelsi, a affirmé que des mesures sanitaires ont été prises pour assurer un minimum de festivités, dans la mesure où l’accès à la synagogue est réduit à 20 personnes à tour de rôle.

50 visiteurs étrangers participent à cette saison de pèlerinage, a-t-il fait savoir, faisant constater que « la visite du chef du gouvernement est symbolique, et est de nature à donner de l’espoir et à revivifier le secteur touristique ».

