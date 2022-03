Tunisie : Djerba se pare de ses plus beaux atours, pour accueillir trois manifestations internationales !

Le gouvernorat de Médenine, plus précisément l’Île de Djerba, s’apprête à accueillir trois grandes manifestations à vocation internationale, en l’occurrence, le salon international de l’aéronautique et de la défense du 11 au 15 Mai ; le pèlerinage d’el-Ghriba du 14 au 22 Mai ; et le 18ème sommet de la Francophonie les 19 et 20 novembre de l’année en cours.

Ces manifestations de renommée internationale ont insufflé un dynamisme à l’Île, qui ne lésine pas sur les moyens pour en assurer la réussite escomptée, à plus forte raison que ces évènements auront un grand impact sur la Tunisie, en termes de rayonnement, et de regain de confiance.

La région connait, en cette période, une activité intense de l’ensemble des intervenants, la plupart des travaux ont touché à leur fin, s’agissant, notamment, de la tenue du Sommet de la Francophonie, dans sa 18ème édition.

Dans une déclaration à la TAP, le gouverneur de Médenine a affirmé que les préparatifs se poursuivaient quotidiennement et sans arrêt.

Les travaux de couverture de l’amphithéâtre de Houmet Souk qui va abriter le sommet, sont sur le point de se terminer, et en sont à la dernière ligne droite pour choisir les équipements de voie, d’éclairage et de tournage.

La visite de la Synagogue d’el-Ghriba sera également exceptionnelle, après la régression de la propagation du coronavirus, ayant impacté au cours des deux dernières années cet événement.

Il a également évoqué les préparatifs du Salon international de l’aéronautique et de la défense dans sa deuxième édition.

Le délégué régional du tourisme de Médenine a quant à lui déclaré, que ces grandes manifestations sont de nature à prolonger la saison touristique et d’attirer des touristes de qualité, et marqueront la naissance d’un nouveau produit touristique dans la région ; celui du tourisme des congrès.

Le visiteur constate que l’Ile de Djerba s’est paré de ses plus beaux atours, avec la fin des travaux de réaménagement des routes, trottoirs, maintenance du réseau de l’éclairage public, outre l’aménagement des circuits du Sommet de la francophonie, dont les parcours culturel, et touristique.

