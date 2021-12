Tunisie-Egypte : Kbaier récupère Maâloul et Talbi arrive

Indisponible pour cause de blessure lors des trois derniers matchs, le latéral gauche de la sélection tunisienne, Ali Maâloul a retrouvé ses coéquipiers lors de la séance d’entrainement de ce dimanche à Doha. Les Aigles de Carthage affronteront l’Egypte en demi-finale de la Coupe arabe des nations et la charnière centrale sera aussi renforcée par l’axial Montassar Talbi qui a rejoint le groupe et devrait être opérationnel, tout comme Yassine Chikhaoui et Hamza Mathlouthi.

