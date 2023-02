Tunisie : Ennahdha condamne « la vindicte » contre Noureddine Bhiri et appelle à sa « libération immédiate »

Le mouvement Ennahdha condamne « la maltraitance et la vindicte contre Noureddine Bhiri » et appelle à sa « libération immédiate ».

« Suite au mandat de dépôt contre son vice-président et ancien ministre de la Justice », le mouvement « condamne, avec fermeté, les nombreuses failles procédurales ayant accompagné l’arrestation de Bhiri, ainsi que les mesures de perquisition et de détention préventive n’ayant pas respecté le code des procédures pénales, ni le décret-loi organisant la profession d’avocat ».

Ennahdha réfute que « le mandat de dépôt ait été émis contre Bhiri, pour falsification des décisions judiciaires », l’imputant « à une déclaration qu’a faite Bhiri, lors d’une action organisée par le Front de salut national le 08 janvier dernier, à Mnihla », chose qui s’inscrit dans « le cadre des droits et libertés constitutionnelles ».

« Accuser Bhiri d’atteinte en vue de changer la nature du pouvoir, est une accusation fallacieuse, et cibler des syndicalistes, politiques, hommes d’affaires et journalistes n’est qu’une tentative désespérée de la part du régime du coup d’Etat de couvrir son échec d’améliorer les conditions de vie qui se dégradent, le pouvoir d’achat qui s’érode, et l’exacerbation de la situation à tous les niveaux », considère le mouvement.