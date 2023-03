Tunisie : Ennahdha confirme l’arrestation de Habib Ellouz

Le mouvement Ennahdha annonce l’arrestation Habib Ellouz, un de ses dirigeants, confirmant des informations médiatiques relayées la veille à ce sujet.

« Suite à la descente et l’arrestation par une brigade sécuritaire du dirigeant d’Ennahdha, Habib Ellouz », le mouvement condamne, avec fermeté, dans un communiqué, « la campagne d’arrestations anarchiques contre les symboles de l’opposition politique, laquelle n’a pas épargné les syndicalistes, journalistes et hommes d’affaire ».

« Cela intervient dans une tentative d’instaurer un état sécuritaire, et de terroriser toute voix libre, après l’incapacité de gérer les problèmes sociaux, économiques et ceux liés aux conditions de vie, et l’échec lors des épisodes électoraux, ce qui a été à l’origine de la dégradation de la situation financière, outre les crises diplomatiques successives », souligne Ennahdha dans un communiqué.

Le mouvement en appelle à « un resserrement des rangs face à un pouvoir », qu’il qualifie « d’injuste, affranchi de toutes procédures juridiques et tentant, avec obstination, de rétablir les pratiques dictatoriales, et d’attenter aux droits et libertés publiques et privées », selon ses propres termes.

Gnetnews