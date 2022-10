Tunisie : Ennahdha réitère sa position de boycotter les législatives en termes de candidature, parrainage et vote

Le parti avertit contre « l’approche sécuritaire en matière de traitement de ces protestations, chose pouvant provoquer une explosion sociale avec toutes les répercussions pouvant en découler ».

Ennahdha dénonce « le black out ayant accompagné l’accord du gouvernement avec le FMI, et appelle à dire la vérité aux Tunisiens sur ses conditions, et la réalité de la situation financière et économique, en toute transparence, et les répercussions de tout ça sur le pouvoir d’achat, notamment des couches fragiles et pauvres ».