Tunisie : Entrée en exploitation du navire « El Mouhit » de la Sonotrak

La navire El Mouhit (Océan) de la société nouvelle de transport de Kerkennah (Sonotrak) a quitté hier dimanche 28 janvier 2024, la station maritime de Sfax à 12 : 30 mn.

La première traversée a démarré après la finalisation des procédures d’entrée en exploitation.

Le nouveau navire est doté d’une capacité d’accueil de 900 passagers et 210 véhicules. Il s’ajoute à la flotte de la société composée de six paquebots : Kyrannis, Hached, Kerkennah, Loud Tunisie, Cercina et Habib Achour.

La Sonotrak appelle, dans un communiqué, ses passagers à préserver ce précieux acquis, afin que ses prestations se poursuivent dans les meilleures conditions.

