Tunisie : Entretien entre Ammar et son homologue éthiopien, appel au règlement pacifique des conflits

Les solides relations d’amitié et de fraternité qui unissent les deux pays étaient au centre d’un entretien téléphonique, hier, jeudi 11 mai 2023, entre le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Nabil Ammar, et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires Etrangères éthiopien, Demeke Mekonnen.

Cet échange a porté sur l’importance de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines prioritaires.

Les deux ministres ont également évoqué des questions régionales et africaines d’intérêt commun, indique, en substance, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Nabil Ammar a réitéré « la position ferme et constante de la Tunisie prônant la nécessité de résoudre les crises et les conflits par des voies pacifiques, à travers le dialogue et le consensus ».

Il a, par ailleurs, adressé une invitation à son homologue éthiopien en vue d’effectuer une visite de travail en Tunisie, à une date à convenir d’un commun accord.