Tunisie: Erreurs dans le manuel d’histoire de cinquième année

Khansa Al-Hanachi, conservatrice spécialisée en histoire à l’Institut National du Patrimoine, a révélé des erreurs importantes dans le livre d’histoire destiné aux élèves de cinquième année primaire. Lors de son intervention sur une radio privée, elle a souligné que des informations incorrectes y figuraient, appelant ainsi le ministère de l’Éducation à les rectifier.

Parmi les erreurs relevées, l’une des plus notables concerne la description de l’homme capsien, qui aurait vécu dans des chambres funéraires selon le manuel. Cependant, Al-Hanachi précise que les Capsiens enterraient leurs morts sous leur lieu d’habitat, et non dans des chambres funéraires, comme indiqué. Elle a également corrigé la mention erronée selon laquelle les Capsiens auraient vécu durant la période punique, précisant qu’ils ont existé bien avant cette époque, entre le Paléolithique supérieur et le Néolithique.

Enfin, la conservatrice a rectifié une autre erreur importante : contrairement à ce qui est écrit dans le livre, l’homme capsien n’a pas domestiqué les animaux. Au contraire, il était un chasseur qui se nourrissait principalement de la viande des animaux qu’il chassait.

Khansa Al-Hanachi a donc insisté sur la nécessité d’une révision de ces erreurs pour garantir une information historique juste et fiable pour les élèves.

