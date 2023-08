Tunisie : Féki appelle le HCR à une concertation avec l’Etat avant toute prise de position

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a affirmé l’engagement de la Tunisie à poursuivre l’application des législations nationales, dans le cadre du respect total des principes des droits de l’homme et des traités internationaux.

Recevant en fin de semaine, la présidente du bureau du HCR (Haut-Commissariat des réfugiés), Monica Noro, au sujet de la situation des migrants subsahariens, le ministre a appelé à « la nécessité de la coordination entre les structures onusiennes et les différents organismes de l’Etat, particulièrement, pour ce qui est des dossiers de la migration et des droits de l’homme ».

Il a réclamé une concertation avec l’Etat tunisien, avant toute prise de position, étant membre à part-entière de l’Organisation des Nations-Unies.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur les relations de coopération et de partenariat entre l’Agence des Nations-Unies pour les réfugiés et les services du ministère de l’Intérieur, et la nécessité de les développer dans les domaines d’intérêt commun, rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le ministre de l’Intérieur a souligné, à cet effet, les traditions de l’Etat tunisien, en matière de prise en charge des situations humanitaires, notamment les efforts des unités sécuritaires dans les opérations de secours, et de sauvetage envers les migrants irréguliers.

Feki a salué l’immense action de terrain menée par le Crossant rouge tunisien, appelant à le soutenir de la part des organisations internationales concernées.

Gnetnews