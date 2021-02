Tunisie : Fethi Sellaouti Ã©voque lâ€™Ã©ventualitÃ© de supprimer le rÃ©gime des groupes et de renouer avec les enseignements continus

Tunisie : Fethi Sellaouti évoque l’éventualité de supprimer le régime des groupes et de renouer avec les enseignements continus

Le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, a évoqué ce vendredi 12 janvier, l’éventualité de supprimer le régime des groupes, et de renouer avec le régime des enseignements continus, dans les écoles primaires et les collèges.

Auditionné ce matin par la commission des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique, le ministre a indiqué que la situation sanitaire est en cours d’amélioration en milieu scolaire, signalant que le comité scientifique est en train d’étudier la possibilité de supprimer le régime des groupes, si cette amélioration se confirme, rapporte l’Assemblée dans un compte rendu, paru sur sa page officielle.

Il a encore ajouté que les programmes ont été allégés, et les 2ème et 3ème trimestres fusionnés, tout en maintenant les examens nationaux à leur date initiale, fixée en début d’année.

S’agissant du climat social en milieu éducatif, et la grève des surveillants et administratifs, il a indiqué qu’il était convenu de mettre en application les dispositions des conventions conclues depuis Mai 2018, sur étapes. Un prélèvement de 5 jours, sur un total de 70 jours de grève sera effectué sur les salaires, et s’il s’avère que la personne en question a travaillé, le montant ponctionné lui sera restitué, a-t-il souligné.

S’agissant des priorités de l’année 2021, Sellaouti a cité le raccordement à l’eau courante de plusieurs établissements éducatifs, la réhabilitation des foyers et restaurants universitaires, l’intensification de l’utilisation des énergies alternatives…

A partir de lundi 15 février, le coup d’envoi sera donné à la digitalisation des bureaux d’ordre dans toutes les délégations régionales de l’éducation et du ministère, avec zéro papier, a annoncé le ministre.

Gnetnews