Tunisie : I watch pointe « les discours populistes et les décisions improvisées » de Kaïs Saïed

L’organisation I Watch avertit, ce lundi, contre « la politique suivie par le président de la république, depuis le 25 juillet 2021, fondée sur les discours populistes et les décisions improvisées, non étudiées et occasionnelles ».

L’organisation dénonce, dans un communiqué, que le président de la république n’ait pas transféré les dossiers, de ceux qui sont impliqués dans cette propension à « affamer le peuple tunisien à la justice et n’ait pas suscité des poursuites à leur encontre, bien qu’il reconnaisse, en permanence, que les responsables de la pénurie des produits de base sur le marché tunisien, sont des parties connues de tous ».

« Le fait que le chef de l’Etat reconnaisse la poursuite du phénomène de la spéculation, bien qu’il ait publié un décret-loi qui lui est afférent, qui est entré en vigueur depuis Mars 2022, représente une preuve de l’incapacité de ce texte à améliorer la situation économique, et que ce décret-loi n’est que de la poudre aux yeux pour esquiver la responsabilité », souligne-t-elle.

