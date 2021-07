Tunisie : Interdiction des déplacements de et vers le Grand-Tunis, et autres restrictions dans les 04 gouvernorats à partir de ce 1er juillet

Les gouverneurs du district de Tunis annoncent l’interdiction des déplacements de et vers le Grand-Tunis, sauf en cas d’extrême nécessité, ou pour motif de travail et d’examens nationaux, et ce pendant une période de 14 jours, à compter de ce 1er juillet jusqu’au 14 du même mois.

Dans un communiqué rendu public hier soir, mercredi 30 Juin, sur la page officielle du gouvernorat de l’Ariana, au terme d’une réunion conjointe, les gouverneurs de Tunis, de l’Ariana, de la Manouba et de Ben Arous, annoncent une série d’autres dispositions et restrictions qui s’appliquent pendant la même période :

*Couvre-feu entre 20h et 5h du matin du jour suivant à partir de ce jeudi 1er juillet jusqu’à nouvel ordre, excepté les cas urgents, et le travail nocturne ;

*Interdiction de tous les rassemblements et fêtes publiques et privées, suspension de toutes les manifestations culturelles, sportives, et culturelles, et interdiction de se rendre dans les lieux de culte ;

*L’utilisation des espaces intérieurs des cafés et restaurants est totalement proscrite. Seule la terrasse est autorisée, avec l’interdiction de la consommation sur place et la levée des tables et chaises à 16h, la poursuite de l’interdiction du narguilé (chicha) et du jeu de cartes. Les restaurants touristiques devront se limiter à une jauge de 30 % ;

*Les espaces commerciaux doivent respecter une jauge de 30 %, en s’en tenant aux protocoles sanitaires qui leur sont propres ;

*Renforcer le contrôle pour faire respecter les dispositions, toute infraction est passible de la fermeture du local ou l’établissement en question ;

*Suspension de l’activité des foires, des salles des fêtes, des salles de sport publiques et privées, des salles des congrès, des salles de jeu et des bains-maures.

Gnetnews