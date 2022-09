Tunisie : Jarandi plaide à New York pour un rôle plus agissant du mouvement des non-alignés sur la scène internationale

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a participé hier, mercredi 21 septembre 2022, à New York à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés consacrée à l’examen du rôle du mouvement dans les efforts de rétablissement des répercussions de la pandémie du Coronavirus, en marge de la 77ème session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies.

Le ministre a indiqué que « notre monde est aux prises, aujourd’hui, avec de grands défis menaçant la stabilité, notamment face à la succession de crises et à l’accumulation de leurs répercussions, et l’achoppement d’un nouveau décollage pour le rétablissement et la construction. », indique ce jeudi, 22 septembre, le département du Nord-Hilton dans un communiqué.

Il a appelé à « une plus forte coordination entre les pays du mouvement des non-alignés dans les différents forums régionaux et internationaux, notamment en termes d’adhésion à la mise en exécution des plans et initiatives de redressement, d’affirmation du caractère global et pérenne des solutions et de participation de tous les pays à leur élaboration, tout en écoutant les préoccupations et les priorités de leurs peuples au sujet du développement humain, économique, social et environnemental. »

Partant des principes du mouvement rejetant l’occupation et appuyant le droit des peuples à l’autodétermination, Othman Jarandi a réitéré « le soutien constant de la Tunisie au peuple palestinien, appelant à redoubler d’efforts pour parvenir à une solution globale et durable à la cause palestinienne, sur la base des résolutions de la légalité internationale ».

Il a, par ailleurs, réitéré l’engagement de la Tunisie « à poursuivre le soutien des Libyens, à dépasser leurs différends, et à parvenir à un accord, via un dialogue inter-libyen, facilité par les Nations-Unies, mettant un terme à la crise, réinstaurant la sécurité et la stabilité de la Libye et en préservant l’unité et la souveraineté ».

Othman Jarandi a appelé « à raffermir les liens de coopération entre le mouvement et les différentes organisations internationales de manière à consolider les attributs de la paix et de la stabilité internationale », renouvelant l’engagement de la Tunisie « à en renforcer le rôle sur la scène internationale, à travers la mise en place d’une gouvernance mondiale juste et équitable ».

Gnetnews