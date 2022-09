La Tunisie continue de bénéficier du soutien des Etats-Unis pour consacrer les fondements du processus démocratique (Barbara Leaf)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, s’est entretenu, en marge de la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies, avec la Sous-Secrétaire d’Etat pour les affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf.

Les deux parties ont échangé les points de vue sur les principales affaires régionales et internationales, réitérant leur détermination à coordonner et à se concerter davantage autour des affaires d’intérêt conjoint, notamment pour ce qui est de la poursuite de l’appui au processus de règlement politique en Libye.

Jarandi et Leaf ont, par ailleurs, évoqué les relations d’amitié et de coopération conjointes entre les deux pays, et les moyens de les consolider.

« La Tunisie est résolue à préserver les acquis de son expérience démocratique, et ses choix en termes de démocratie et de libertés sont irréversibles », a déclaré Othman Jarandi, mettant en avant les préparatifs en cours en vue de l’échéance électorale de décembre prochain.

La responsable américaine a affirmé, à son tour, « la détermination de son pays à poursuivre le soutien de la Tunisie, et ses dispositions à consolider la coopération bilatérale, de manière à consacrer les fondements du processus démocratique, à garantir le progrès et le développement, et à contribuer à consolider la stabilité dans la région ».

Gnetnews