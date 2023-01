L’Italie, dÃ©sormais premier partenaire stratÃ©gique de la Tunisie, mais l’Ã©migration irrÃ©guliÃ¨re pose problÃ¨me !

L’Italie, désormais premier partenaire stratégique de la Tunisie, mais l’émigration irrégulière pose problème !

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jrandi, a eu, ce mardi 10 janvier, un entretien téléphonique, avec son homologue italien, Antonio Tajani, autour « des relations bilatérales et des perspectives de leur développement dans les différents secteurs d’intérêt commun ».



Jarandi et Tanjani ont évoqué « le sujet de l’émigration irrégulière », affirmant « la nécessité de renforcer davantage la coopération et la coordination en vue de lui trouver les solutions appropriées, vu les défis qui en découlent, ainsi que ses répercussions sécuritaires, humaines et en termes de développement », indique ce soir un communiqué du département du Nord-Hilton.

Ils ont plaidé pour « une approche globale, ainsi que pour la mise en place des mécanismes susceptibles d’encourager la migration régulière ».

Les deux ministres ont convenu au terme des discussions « d’échanger les visites ministérielles, en vue d’examiner les différentes formes de coopération, et d’identifier les solutions à même de contenir les problématiques de l’émigration irrégulière ».

« Cette conversation téléphonique est venue confirmer la dynamique des relations tuniso-italiennes dans tous les domaines, dans le cadre de la consolidation du partenariat stratégique entre les deux pays », selon la même source. L’Italie est depuis 2021 le premier partenaire stratégique de la Tunisie, le premier investisseur, dans le domaine de l’énergie, et le deuxième partenaire dans le domaine de l’investissement étranger, avec l’implantation de 901 entreprises italiennes à forte employabilité, sur le territoire national. La coopération tuniso-italienne a été consolidée par l’annonce du projet d’interconnexion électrique entre les deux pays, connu sous le nom de ELMED, avec un financement estimé à 307,6 millions d’euros. Ce projet stratégique va permettre de subvenir aux besoins de notre pays en énergie, de consolider la sécurité et la transition énergétique, outre la réalisation de l’intégration et la complémentarité avec l’Europe, dans le domaine des énergies renouvelables, conclut le MAE.

