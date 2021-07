Tunisie: KaÃ¯s SaÃ¯ed annonce l’allÃ¨gement du couvre-feu Ã  22h

Tunisie: Kaïs Saïed annonce l’allègement du couvre-feu à 22h

Le chef de l’Etat Kaïs Saïed a annoncé l’allègement du couvre-feu à partir du 1er août prochain. A travers un décret présidentiel, il a décidé que le couvre-feu s’étendra désormais de 22h à 5h du matin.

A noter qu’en début de semaine, Kaïs Saïed avait décidé l’avancée du couvre-feu à 19h.

Autre annonce, celle d’alléger les mesures visants les cafés et les restaurants. Ainsi ils devront lever tables et chaises à 19h et non plus à 16h.

Les manifestations et rassemblements qu’ils soient publics ou privés restent interdits en intérieur comme en extérieur.

Enfin, les voyageurs à destination de la Tunisie devront désormais présenter un test PCR négatif de moins de 72h avant l’enregistrement et effectuer un auto-isolement de sept jours à leur arrivée sur le sol tunisien.

