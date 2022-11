Tunisie : Kaïs Saïed appelle à Alger à un système économique arabe résilient et agissant

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé la nécessité de régler toutes les causes justes, sur la base des mêmes critères internationaux, faisant état d’une concertation étroite avec les différents pays arabes, afin que la cause palestinienne soit inscrite à l’ordre du jour des différentes échéances et conférences de la communauté internationale.

Lors de son discours, à l’ouverture des travaux du Sommet arabe, tenu les 01er et 2 novembre à Alger, il a affirmé « le besoin d’une volonté réelle pour parvenir à une solution conjointe, dépassant l’étape du diagnostic à celle de l’action, en transformant les défis en opportunités réelles ».

Kaïs Saïed a fait constater que les principales affaires arabes demeurent en suspens depuis des décennies, et ont gagné en complexité, avec les changements régionaux et internationaux, chose qui rend l’action arabe conjointe incapable de s’adapter, d’une manière rapide et efficiente, à de telles mutations, à l’heure où la situation requiert plus de solidarité, de cohésion et de complémentarité sur la base de principes et dénominateurs communs.

Et de s’interroger : Comment pourrait-on demander des autres appui et soutien, sur des affaires où nous sommes en désaccord, et où il nous manque une vision claire ? Le temps n’est-il pas venu d’unifier les positions, afin que la Syrie retrouve sa forme, le Yémen sa stabilité et la Libye sa place, et que l’on reprenne, en tant que communauté arabe, les rênes de l’initiative et du leadership de nos affaires.

S’agissant du volet économique, il a affirmé que le temps était venu d’instaurer un système économique arabe conjoint, en mesure de résister aux différents changements internationaux, et capable de contenir les pressions internationales et à interagir avec les autres espaces et partenaires, à partir d’une position de force, et selon des rapports d’égal à égal.

Saïed a appelé à parvenir à des solutions pratiques, et à déterminer les projets et programmes susceptibles de parvenir à l’autosuffisance et à la sécurité alimentaire, à défendre notre sécurité hydrique, étant l’un des attributs de la sécurité nationale arabe intégrale.

Le chef de l’Etat a appelé à consolider le conseil économique et social, et à le réformer ce qui le rend capable d’avoir un apport et de formuler des suggestions susceptibles de répondre aux défis économiques et sociaux.

Le président de la république a, en définitive, transmis la présidence de cette 31ème édition du sommet arabe, à son homologue algérien.

Gnetnews