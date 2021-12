Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed dit avoir promulguÃ© la loi des finances 2022 sans conviction

Tunisie : Kaïs Saïed dit avoir promulgué la loi des finances 2022 sans conviction

Le président de la république, Kaïs Saïed, a déclaré avoir promulgué la loi des finances, bien qu’elle comporte des choix qui n’étaient pas convaincants ; ne permettant pas de réaliser les revendications du peuple, en termes de justice fiscale.

Recevant hier soir, mardi 28 décembre, à Carthage, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, Saïed a indiqué que ces choix étaient le résultat de ce qu’il en est advenu de l’Etat tunisien pendant des décennies.

Cette rencontre a, par ailleurs, porté sur la situation générale dans le pays, la marche de l’action gouvernementale, outre la discussion des points inscrits à l’ordre du jour des travaux du prochain du Conseil des ministres, selon un communiqué de la présidence, rendu public hier soir.

Le président de la république a adressé ses remerciements à la cheffe du gouvernement, et à toute son équipe « pour les efforts déployés en vue d’élaborer la loi des finances 2022 ».

Ce faisant, Saïed s’est « étonné des affabulations de certains, prétendant avoir été l’objet de torture et de violence », rapporte la même source.

L’histoire a démasqué tous ceux qui étaient mus par les intérêts et non par les principes, a-t-il souligné, affirmant que le prochain dialogue sera avec les sincères et les constants.

Gnetnews