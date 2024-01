Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed mÃ¨ne des discussions avec des dirigeants et personnalitÃ©s de haut niveau Ã  Rome

Tunisie : Kaïs Saïed mène des discussions avec des dirigeants et personnalités de haut niveau à Rome

Le président de la république, Kaïs Saïed, a pris part, ce lundi 29 Janvier 2024 à Rome, à l’ouverture du Sommet Italie – Afrique.

Le chef de l’Etat a mené des discussions avec des chefs d’Etat, d’organisations et de délégations participant au sommet.

Kaïs Saïed a échangé avec des dirigeants africains, le président du Conseil italien, Charles Michel, la présidente de la commission européenne, Ursula Von Der Leyen, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, et autres, comme le montrent les photos publiées sur la page officielle de la présidence.

L’Italie cherche, à travers ce sommet, à promouvoir un nouveau partenariat avec les pays du Continent fondé sur l’énergie ainsi que sur les questions migratoires.

Selon les médias italiens, la présidente du Conseil italien devra dévoiler « le plan Mattei »du nom d’Enrico Mattei, fondateur de l’Eni (le géant énergétique public italien).

L’Italie s’engage, par ailleurs, à faire du développement de l’Afrique le thème central de sa présidence, cette année, du G7.

Le pays souhaite ainsi prendre pied dans un continent qui suscite toutes les convoitises des pays occidentaux, et des puissances économiques régionales et internationales. De l’avis des observateurs, l’avenir de la planète se jouera, essentiellement, en Afrique un continent jeune, qui recèle des ressources et des richesses inestimables.

Le président de la république s’est envolé hier, dimanche, pour Rome, pour prendre part à ce sommet dont les travaux se déroulent les 28 et 29 janvier.

Gnetnews