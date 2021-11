Tunisie : Kaïs Saïed met en garde contre « ceux qui cherchent à semer la discorde »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, mardi 16 novembre 2021 à Carthage, la ministre de l’Environnement, Leïla Chikhaoui, et des activistes de la société civile de la ville de Aguereb.

La rencontre a porté sur « la situation environnementale dans la délégation de Aguereb, et les efforts déployés pour parvenir à des solutions immédiates et à moyen terme, ainsi que des remèdes définitifs aux risques posés dans les différentes régions ».

« Il a était aussi question des projets élaborés par des entreprises tunisiennes et étrangères, que le ministère de l’Environnement va étudier, et y trouver les financements nécessaires, en vue de procéder au traitement des déchets, selon les standards internationaux ».

Le président a affirmé qu’ »il n’y avait pas lieu de distinguer entre une région et une autre, tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs ».

Il a averti contre « ceux qui cherchent à exploiter la situation actuelle, pour en bénéficier politiquement, bien qu’ils n’aient pas tenu leurs engagements lorsqu’ils étaient au pouvoir ». « Ils essaient d’agir aujourd’hui non pas pour parvenir à des solutions, mais dans le but de semer la discorde entre les régions et de nourrir la tension », a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, souligné que le dossier des déchets ne concernait pas uniquement la ville de Aguereb, mais plusieurs autres régions, appelant à ce que les solutions au double-niveau régional et local, soient inscrites dans le cadre d’un programme national global.

Gnetnews