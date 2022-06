Tunisie : Kaïs Saïed appelle les sportifs à s’imprégner de la culture de la victoire

Le président Kaïs Saïed a reçu ce vendredi 03 juin 2022 à Carthage, l’Union sportive de Monastir (USMO), pour avoir remporté Basket-ball Africa League.

Ont été présents à la cérémonie, le ministre de la Jeunesse et du Sport, Kamel Deguiche, le président de l’union sportive monastérienne, Ahmed Belli, le président de la fédération tunisienne de Basket-ball, Ali Benzarti, ainsi que les joueurs, le staff administratif, sportif et médical de la section du basket-ball de l’USMO.

Le président de la république a loué ce couronnement et les efforts déployés pour hisser l’étendard de la Tunisie, au plus haut dans les forums sportifs, régionaux et internationaux, indique un communiqué de la présidence.

Kaïs Saïed a incité les sportifs tunisiens, toutes disciplines confondues, à persévérer et à s’imprégner de la culture de la victoire.

Gnetnews