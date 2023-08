Tunisie : Le mouvement judiciaire de l’année prochaine au centre d’un entretien Saïed/ Kchaou

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu hier, jeudi 03 août 2023, à Carthage, le président du Conseil supérieur provisoire de la Magistrature, Moncef Kchaou.

La rencontre a porté sur le projet du mouvement judiciaire de l’année prochaine.

« La magistrature devra adhérer, aujourd’hui, à la bataille d’assainissement du pays de ceux ayant commis des crimes à son encontre », a, par ailleurs, affirmé le chef de l’Etat.

Il a souligné « l’importance de l’indépendance de la justice, dont est tributaire l’indépendance des magistrats et leur sens de responsabilité quant à imposer le respect de la loi ».

Saïed a réitéré la nécessité de trancher les affaires qui passaient depuis plus de dix ans d’un degré de juridiction à un autre, sous prétexte du respect des procédures, alors que l’objectif de telles procédures est d’assurer un procès équitable, et non l’impunité.

Gnetnews