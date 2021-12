Tunisie : Kaïs Saïed s’entretient avec le président de la fondation koweïtienne Babitine

Le président Kaïs Saïed s’est entretenu ce vendredi 24 décembre 2021 à Carthage, avec le président du Conseil des secrétaires de la fondation koweïtienne Babitine, de pensée et de culture arabe, Abdelaziz Saoud Babitine.

Le président de la république a salué le rôle historique, de cette fondation, en particulier, et de l’Etat du Koweït, en général, en matière de diffusion de la culture, de la science et de la pensée arabe.

Le chef de l’Etat a présenté au responsable koweïtien « les composantes du projet du centre international des arts et de calligraphie, et de ses spécificités culturelles et architecturales », souhaitant coopérer avec cette fondation en matière de sa réalisation.

L’hôte koweïtien a loué le rôle du chef de l’Etat en matière de défense de la culture arabe, affirmant la détermination de sa fondation de poursuivre la mise en exécution des projets de coopération avec la Tunisie, dans les secteurs de la culture, de l’éducation et de l’enseignement.

Le chef de l’Etat a reçu une invitation officielle pour assister au 2ème forum mondial de la culture de la paix, qui sera organisé par cette fondation en 2022 à Malte.

La fondation koweïtienne Babitine, de pensée et de culture arabe organise le vendredi 24 décembre à la cité de la Culture, une cérémonie de remise des prix de la chaire Abou el-Kacem Chebbi de la poésie arabe, sous l’égide du président de la république.

Gnetnews