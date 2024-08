Tunisie: Kamel Maddouri rÃ©unit la nouvelle Ã©quipe gouvernementale

Tunisie: Kamel Maddouri réunit la nouvelle équipe gouvernementale

Ce lundi 26 août 2024, le Chef du gouvernement, M. Kamel Maddouri, a présidé une réunion au palais du gouvernement à la Kasbah avec les membres de son cabinet. Lors de l’ouverture de la session, il a salué les nouveaux ministres, insistant sur l’importance de l’harmonie et de la cohésion au sein du gouvernement, ainsi que sur la nécessité de travailler en équipe pour améliorer l’efficacité de l’action gouvernementale.

M. Maddouri a rappelé que les attentes des citoyens requièrent des actions concrètes et une prise de responsabilité avec intégrité et compétence. Il a souligné l’importance de garantir la continuité des services publics, d’assurer leur qualité, et de répondre de manière proactive aux besoins de la population.

Le Chef du gouvernement a précisé que les priorités de son gouvernement incluent le renforcement de l’État social par l’élargissement de la protection sociale, l’amélioration des services de santé, et l’optimisation des infrastructures publiques dans les secteurs de l’éducation, de la formation, et des transports. Il a également mis l’accent sur la promotion de la culture entrepreneuriale, notamment auprès des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap, et des familles à revenu modeste.

M. Maddouri a conclu en insistant sur la nécessité de créer les conditions favorables à une reprise économique durable et inclusive, capable de générer des emplois décents. Il a appelé à trouver des solutions innovantes pour intégrer l’économie informelle, tout en attirant les investissements. Enfin, il a recommandé de lever les obstacles entravant le démarrage de projets publics et privés, et d’examiner les cadres légaux et procéduraux en vigueur afin de les adapter aux besoins actuels.

Gnetnews