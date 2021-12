Tunisie : La CNAM annonce la distribution de deux millions 800 mille cartes Labess

La Caisse nationale d’Assurance-maladie (CNAM) annonce que deux millions 800 mille cartes Labess, sont en train d’être distribuées, en prévision de l’entrée en fonction du dispositif d’échange électronique des données.

La CNAM ajoute qu’un contrat a été conclu avec d’office national de la poste, en vertu duquel ces cartes seront distribuées.

La caisse indique, par ailleurs, que la distribution allait avoir lieu via le service de Rapid post. Les agents postaux s’engagent à livrer les cartes à leurs bénéficiaires, contre la signature d’un reçu, selon les adresses existantes auprès des services de la caisse.

Les affiliés sociaux pourraient également prendre possession de leur carte directement, auprès des centres postaux, à la présentation de leur carte d’identité.

L’affilié social devra envoyer un SMS au numéro 1017, en ajoutant le numéro de la carte d’identité, pour déterminer le centre postal où se trouve la carte Labess, *1017*CIN#.

La CNAM ajoute qu’avec l’avancement de l’opération de distribution des cartes Labess, leur entrée en exploitation sera progressive et sur des étapes, par les hôpitaux publics et les centres de santé de base, les polycliniques, et les prestataires de santé privés, conformément aux dispositions en vigueur.

Gnetnews