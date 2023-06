Tunisie : La CNAM et l’ISST signent une convention pour prévenir les risques en milieu professionnel

La Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM), et l’Institut de Santé et de Sécurité au travail (ISST) ont signé une convention conjointe, pour mettre en place les attributs du travail décent dans les secteurs prioritaires.

Cette convention vise à mener des interventions préventives destinés aux secteurs, qui causent le plus d’accidents et de maladies sur les lieux de travail, afin d’aider les entreprises à mettre en place des mesures préventives, techniques, médicales et organisationnelles, en mesure de garantir un environnement de travail décent.

Le PDG de la CNAM a mis l’accent sur l’importance de la coopération entre les deux institutions, en vue d’œuvrer à réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles, à travers l’utilisation des expériences bilatérales et des mécanismes existants, et de conférer l’efficacité requise à leur intervention conjointe.

Cette convention va ouvrir de nouveaux horizons pour se prémunir des risques professionnels au sein des entreprises, à travers la mise en œuvre de programmes de travail comportant des axes relatifs à la formation, à l’information, aux recherches et études, a souligné le DG de l’ISST, Sami Arous.

Gnetnews