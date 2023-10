Tunisie/ Budget : Le PIB, l’inflation, la valeur du dinar contre l’euro et le dollar…examinés en commission des finances

La commission des finances et du budget de l’ARP a tenu hier, lundi 16 Octobre, une séance consacrée à l’examen des documents relatifs à la mise en exécution du budget de l’Etat de l’année 2023, ainsi que les orientations et les hypothèses du budget de l’Etat de l’année 2024.

La commission s’est arrêtée à la conjoncture internationale, notamment les indicateurs liés aux cours du pétrole brut et du blé tendre sur le marché mondial, rapporte l’Assemblée dans un communiqué.

Les membres de la commission parlementaire ont, par ailleurs, évoqué les évolutions de la conjoncture économique nationale, à travers les indicateurs liés au PIB, la plus-value dans de nombreux secteurs, le taux de l’inflation, la valeur du dinar contre les principales devises, (euro et dollar), la hausse des exportations, et le recul des importations pendant le premier semestre de 2023, ajoute la même source.

Les députés se sont, également, arrêtés aux principales hypothèses de la loi de finances de l’année 2023, et la mise en exécution du budget de l’Etat jusqu’à fin juin 2023, ayant connu une évolution nette de 6,4 %, par rapport à la même période de l’année 2022.

Les discussions ont porté sur la manière d’intégrer le secteur parallèle, dans l’économie formelle, pour l’appui du budget de l’Etat.

Il a été aussi question de la méthodologie du travail de la commission, du projet de loi de finances complémentaire de l’année 2023, et du projet de loi de finances de l’année 2024, en tenant compte des délais constitutionnels pour terminer l’examen des deux projets en commission, et les soumettre à une séance plénière pour qu’ils soient débattus et adoptés.



La commission continuera, ce mercredi matin, à plancher sur le PLFC 2023, ainsi que sur le projet de loi portant approbation d’une convention conclue à la date du 10 Octobre avec des banques locales pour le financement du budget de l’Etat, elle consacrera la séance de l’après-midi à l’audition de la ministre des Finances, là-dessus.



Gnetnews