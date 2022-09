Tunisie : La crÃ©ation d’Ã©coles coraniques pilotes menacent l’unitÃ© du systÃ¨me Ã©ducatif (ONDCE)

Tunisie : La création d’écoles coraniques pilotes menacent l’unité du système éducatif (ONDCE)

L’Observatoire national de défense du caractère civil de l’Etat (ONDCE) considère, ce lundi 26 septembre, la création d’écoles coraniques pilotes, « comme étant un danger menaçant l’unité du système éducatif, et une atteinte aux fondements de l’Etat civil. »

Suite à l’annonce du ministre des Affaires religieuses, de l’intention de son département de lancer des écoles coraniques pilotes (Kouttebs) dans nombre de gouvernorats, en vue de promouvoir la prestation de ces établissements et les faire passer d’un espace traditionnel, à un espace moderne équipé d’ordinateurs, l’ONDCE affirme que « l’enseignement préscolaire relève exclusivement des prérogatives du ministère de la Femme et de l’Enfance, qui s’engage à réaliser des programmes pédagogiques spécifiques aux jardins d’enfants, avec la nécessité de les mettre en application au niveau de l’ensemble des établissements de l’enfance publics et privés ».

« Il n’y a pas lieu ainsi de l’intervention des hommes de religion ou du ministère des affaires religieuses dans les questions éducatives ».

L’observatoire considère, en substance, que les écoles et les jardins d’enfants devraient avoir la primauté en termes d’équipements, plutôt que les écoles coraniques, d’autant que le Coran est initié dans ces établissements, d’une manière pédagogique.

L’Observatoire national de défense du caractère civil de l’Etat appelle « à élever le ministère de l’Education, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au rang de ministère de souveraineté, de manière à ce qu’il œuvre, avec sérieux, à opter pour une politique éducative, du jardin d’enfant au plus haut de l’échelle de savoir, tenant compte des méthodes modernes et des contenus avancés en termes de connaissance ».

L’on aura ainsi promu la culture de notre peuple, et limité l’émigration de notre jeunesse là où elle trouve de bonnes conditions et de programmes d’enseignement développés, ainsi que des cadres de recherche scientifique répondant à ses capacités et ses ambitions, souligne-t-il.

