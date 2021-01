Tunisie : La dépouille de Mehrezia Laâbidi arrivera demain, les Nahdhaouis multiplient les hommages à sa mémoire

Le porte-parole du mouvement Ennahdha, Fethi Ayadi, a déclaré ce vendredi 22 janvier 2021, que la dépouille de feu Mehrezia Laâbidi, arrivera demain en Tunisie, après le parachèvement des mesures nécessaires, rapporte le site de Nesma.

Laâbidi sera inhumée dans sa ville natale dans le gouvernorat de Nabeul. Une cérémonie funéraire sera organisée à sa mémoire, au siège d’Ennahdha, et de l’Assemblée des représentants du peuple, a-t-il indiqué.

Les dirigeants d’Ennahdha multiplient ce matin les hommages sur leurs pages facebook respectives, envers la défunte, disparue ce vendredi 22 janvier 2012 à l’aube en France, à l’âge de 57 ans, après une lutte avec la maladie.

« Mehrezia, connue des cercles de débat en France et en Occident, porte l’idée de l’Islam, du dialogue et de la coexistence », écrit Fethi Ayadi. « C’est celle qui réunit les volontés et les idées, qui a le plus beau sourire ; la rancœur et la haine ne connaissent pas un chemin vers son cœur », ajoute-t-il.

Samir Dilou prie Dieu de l’accueillir « une chère collègue, au sourire permanent, dans son infinie miséricorde ».

Ali Laâridh fait part de sa disparition, percevant en la défunte, « un symbole féminin de premier plan dans le pays ».

Rached Ghannouchi se dit être en deuil, après la disparition de cette dirigeante et militante du mouvement.

Que Dieu l’accueille dans son éternel paradis.

Gnetnews