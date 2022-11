Tunisie : La fédération de l’électricité et de gaz annonce une grève de deux jours à la STEG

La fédération générale de l’électricité et de gaz annonce ce jeudi 24 novembre 2022, une grève de deux jours dans toutes les unités de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), dont la date sera décidée ultérieurement, de la part du bureau exécutif, après coordination avec la centrale syndicale.

A l’issue de la réunion de sa commission administrative au siège sociale de la société, la fédération a décidé la poursuite des sit-in protestataires une heure/ jour, dans toutes ses unités en n’assurant aucun travail, où les conditions de santé et de sécurité professionnelle ne sont pas respectées.

La fédération a, par ailleurs, décidé de boycotter toute contribution à la campagne de recouvrement, en s’en tenant aux horaires ordinaires des guichets de la société.

La fédération a décidé de ne procéder à aucune intervention rapide sauf pour prévenir un danger, en boycottant les travaux de maintenance au niveau des unités de transport et de production, et en refusant d’assurer les heures supplémentaires, et les remplacements en cas d’absence.

