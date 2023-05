Tunisie : La FTH et la FTAV évoquent « un acte isolé » à Djerba, « destination de paix et de coexistence entre religions »

La Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH), et la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV) appellent, ce mercredi 10 Mai, « toutes les forces vives du pays et à l’étranger, à être solidaires de l’Île de Djerba, en tant que destination de paix, et de coexistence entre religions, et de l’image de la Tunisie, pays de la tolérance et de quiétude ».

Suite à l’attaque barbare qui s’est produite dans les environs de la synagogue d’el-Ghriba à Djerba, ayant provoqué des victimes innocentes parmi les pèlerins et les forces sécuritaires, les deux fédérations expriment leur vive consternation de « cet incident isolé », et saluent « le courage des forces de sécurité l’ayant maîtrisé avec professionnalisme, en sécurisant les pèlerins ».

Les deux fédérations « condamnent cet acte de violence, et appellent les parties locales et étrangères à faire face à la violence, sous toutes ses formes, et à défendre la vie ».

