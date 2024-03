Tunisie : La fusion entre la SNIPE – La Presse et Dar Assabah au centre d’une rÃ©union Ã  la Kasbah

Tunisie : La fusion entre la SNIPE – La Presse et Dar Assabah au centre d’une réunion à la Kasbah

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, mercredi 27 Mars à la Kasbah, une séance de travail ministérielle, consacrée au suivi du programme d’instauration du processus de restructuration, et de fusion entre la Société nouvelle d’impression, de presse et d’édition, SNIPE – La Presse, et Dar Assabah.

Le conseil s’est arrêté aux travaux des différentes équipes chargées d’instaurer le processus de restructuration des deux sociétés, et a discuté les principales formules juridiques, et hypothèses posées pour mener l’opération de fusion.

Il a affirmé la nécessité d’accélérer les procédures de sauvetage des deux sociétés, et d’opérer la fusion dans les délais les plus proches, avec la nécessité d’assurer les besoins financiers.



Ont été présents à cette réunion le ministre des Affaires sociales, les membres du comité de pilotage, notamment, le PDG de la SNIPE – La Presse, Chokri Ben Nsir, et le délégué de Dar Assabah, Hechmi Bellouza.

