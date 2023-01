Tunisie : La Loi de finances 2023, est « une loi de fiscalité et de comptabilité publique »

L’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) qualifie, ce lundi 09 janvier la loi de finances 2023, de « loi de fiscalité et de comptabilité publique ».

L’organisation patronale estime, dans un communiqué, que « la LF du nouvel exercice va éreinter les entreprises privées, représente une menace sérieuse à leur pérennité, outre qu’elle consacre l’absence de vision et de confiance en l’avenir ; une situation ayant prévalu pendant plus d’une décennie, et qui s’est aggravée avec la pandémie du Covid-19, du fait des répercussions de la guerre en Ukraine ayant enflammé les prix, et provoqué une pénurie aigüe des produits base, et des matières premières et énergétiques ».

L’organisation patronale regrette que « les suggestions qu’il avait formulées au sujet du PLF 2023 n’ont pas été, hélas, prises en compte, et estime que cette loi est marquée par l’absence d’une vision économique, ce qui aura un impact négatif sur le climat des affaires et d’investissement en Tunisie ». Elle pointe « l’absence des dispositions de rélance économique, ainsi que d’incitation à l’investissement et à l’exportation, et l’absence de mesures de sauvetage des petites moyennes et entreprises, lesquelles étaient lourdement impactées par la crise sanitaire ».

« La LF 2023 consacre l’instabilité législative et fiscale à travers le changement de la moyenne des impôts, les moyennes de la TVA, et de retenue à la source », ajoute-t-elle.

La loi de finances « augmente la pression fiscale à travers la majoration des cotisations aux caisses sociales, la hausse de l’impôt de certaines activités, ainsi que de la TVA de nombreuses activités, outre des mesures qui impacteront la liquidité des entreprises du fait de l’augmentation de la valeur des amendes, de la retenue à la source », etc.

Le patronat considère que « la LF 2023 va approfondir la crise de confiance que vit la Tunisie, contre laquelle, il dit avoir mis en grade, à maintes reprises ».

Gnetnews