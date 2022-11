Tunisie : La ministre de la Justice appelle Ã  faire diminuer les gardes Ã  vue et Ã  promouvoir les peines de substitution

Tunisie : La ministre de la Justice appelle à faire diminuer les gardes à vue et à promouvoir les peines de substitution

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a appelé à trouver des solutions radicales aux lenteurs en matière d’examen des affaires par les tribunaux, en promouvant les peines de substitution, en renforçant le rôle des bureaux d’accompagnement, et le rôle du juge d’exécution des peines.

Lors de sa visite à la prison civile de Gafsa et à la Cour d’appel de la région, la ministre a appelé à faire diminuer le nombre de gardes à vue, ce qui est à même d’avoir un impact positif sur le nombre de détenus dans les institutions carcérales.

La ministre de la Justice a ordonné le démarrage immédiat d’un programme spécifique aux tribunaux de Gafsa, à travers la mise à disposition des équipements nécessaires, dans les délais les plus proches.

Leïla Jeffal a rencontré des justiciables et représentants de la société civile de la région, a écouté leurs préoccupations, et les problèmes posés, en rapport avec le service de la justice.

Le dernier mot appartient à la loi, en s’engageant à son application sur un pied d’égalité à tous, a-t-elle dit.

Le ministère est déterminé à faire face aux dépassements et violations, et à juger les manquements et le laxisme en matière d’application de la loi, a-t-elle souligné.

Elle a affirmé que son département avait interagi avec tous dossiers, et a ordonné les recherches et inspections nécessaires, en vue de garantir une bonne application de la loi à tous.

