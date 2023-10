Tunisie : La ministre de la justice ordonne un audit intÃ©gral au sein de son dÃ©partement et des organismes sous sa tutelle

Tunisie : La ministre de la justice ordonne un audit intégral au sein de son département et des organismes sous sa tutelle

La ministre de la Justice a envoyé ce lundi 02 Octobre, une note aux hautes fonctions et organismes sous sa tutelle, au sujet de la réalisation d’un audit intégral des recrutements et titularisations intervenus au ministère de la Justice, et dans les administrations et établissements sous sa tutelle entre le 14 janvier 2011 et le 25 juillet 2021.

La ministre adresse cette note au procureur général, au directeur des services judiciaires ; à l’inspectrice générale ; au président du Comité général des prisons et de la rééducation ; au directeur général des services communs et au directeur général de l’office des logements des magistrats.

Cet audit concerne les recrutements et titularisations réalisés du 14 janvier 2011 au 25 juillet 2021, touchant tous les fonctionnaires du ministère de la Justice, et des établissements publics relevant de sa tutelle, comme le prévoit l’article premier, du décret n’o 591 de l’année 2023.

Le décret en question régissant cet audit complet dans la fonction publique, les entreprises publiques, les établissements à participation publique, et autres organismes publics, pendant la période du 14 janvier 2011 au 25 juillet 2021, est paru, dans une récente édition du Journal Officiel.

Gnetnews