Tunisie : La mission des observateurs africains prÃ´ne un dialogue inclusif pour parvenir au consensus

Tunisie : La mission des observateurs africains prône un dialogue inclusif pour parvenir au consensus

La mission des observateurs de l’Union africaine a recommandé, ce lundi 19 décembre, à l’ensemble des acteurs politiques et des autorités gouvernementales, « à accorder la priorité à un dialogue inclusif et ouvert, pour parvenir à des solutions visant à apaiser le climat politique et à parvenir à des compromis ».

Lors d’une conférence de presse, au surlendemain des législatives, le président de la délégation, Ibrahim Mayaki, a considéré que « l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), avait réussi sur les plans logistique et technique, à organiser les élections dans de bonnes conditions globalement », rapporte Mosaïque.

Il a, néanmoins, imputé le faible taux de participation, à l’absence d’unanimité politique au sujet du processus électoral, appelant à rechercher une telle unanimité, étant un facteur décisif en matière de raffermissement de la démocratie et du développement, ajoute la même source.

Le chef de missions des observateurs a appelé à la nécessité de mener un dialogue inclusif et consensuel en vue d’œuvrer à poursuivre la consécration de la démocratie, du développement et de la stabilité en Tunisie.

Les acteurs politiques, dans leur ensemble, devront accorder une priorité à un dialogue inclusif et ouvert pour parvenir à des solutions, visant à apaiser le climat politique, a-t-il dit.

Il a appelé les autorités gouvernementales à entamer « un dialogue national inclusif pour parvenir au consensus ».

Gnetnews