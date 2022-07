Tunisie : La plage de la Marsa Corniche, un jour de grande affluence (Reportage)

Avec des températures frôlant les 40 degrés…seule solution se rafraîchir à la plage. Depuis quelques semaines, les côtes tunisiennes commencent à voir affluer des milliers de vacanciers venus profiter du soleil pour un moment de farniente. Dans la capitale, Tunis, ce sont les plages de la banlieue nord qui sont les plus prisées. Espaces aménagés ou publics, il y en a pour toutes les bourses. Reportage sur la plage de La Marsa Corniche.

A 11h30, la plage était déjà peuplée par les vacanciers. Des familles, des jeunes et des touristes se sont déjà installés dès le petit matin, au bord de la mer, pour profiter de cette journée ensoleillée. Entre plages publiques et d’autres plages aménagées, les clients ont choisi où s’installer, chacun selon son budget.

La plupart ont opté pour la location d’une table et des chaises pied dans l’eau, dans un espace équipé, pour plus de sécurité. « A 20 DT le parasol, les clients s’y rendent pour déjeuner ou boire un café le temps d’une petite escapade en mer. D’autres ramènent leurs glacières bien remplies de nourriture, boissons, desserts, pour éviter de dépenser. Car ce programme estival leur revient souvent cher », nous a expliqué le gérant d’une plage équipée à la Marsa.

Selon lui, la plupart des vacanciers qui affluent dans cette région en été, ne sont pas les habitants du quartier mais des clients qui viennent d’autres zones de la capitale. Et pour prendre les transports en commun, il leur faut au moins 140 DT pour un aller/retour en louage….D’où l’affluence est de plus en plus en baisse, notamment en cette période post-covid-19, souligne-t-il.

Le responsable qui gère cet endroit depuis 18 ans a évoqué une réelle crise économique qui persiste depuis des années, mais qui a empiré avec la pandémie du coronavirus. « Autrefois, cette centaine de tables dont nous disposons, étaient toutes occupées du mois de juin jusqu’au mois de septembre. Actuellement, nous faisons un bon chiffre d’affaires que les dimanches…Et pour cause, le pouvoir d’achat des Tunisiens qui a régressé, et leurs conditions économiques de plus en plus déplorables… », dénonce-t-il.

En effet, le propriétaire de l’espace nous a dévoilés qu’il loue cet endroit à 132 mille dinars les 3 mois. Mais avec la baisse de l’affluence, il peine à payer son loyer. S’y ajoutent les problèmes administratifs.

« La municipalité m’a donnée l’accord pour la plage aménagée. Quelques jours plus tard, l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) est venue me dire que cette autorisation n’était pas conforme, me demandant de quitter les lieux. Il a fallu plusieurs jours de négociations pour clarifier la situation », nous confie-t-il.

Certains n’hésitent pas à venir de loin pour profiter de la plage. C’est le cas d’une famille que nous avons rencontrée venue profiter de la plage aménagée. Glacière, boites remplies de nourritures divers et variées, de l’entrée au dessert en passant par le goûter. « Nous sommes venus de Danden à bord du transport en commun car nous n’avons pas de voiture. C’est vrai que c’est loin mais au moins nous sommes en sécurité, c’est propre et surtout économique », nous dit Lotfi, le père de famille.

Les enfants quant à eux, sont aux anges. Ils ont ramené avec eux tout leur matériel pour construire des châteaux de sable. « Nous venons au moins deux fois par été car c’est tout de même un budget conséquent à chaque fois…50DT pour la journée environ », dévoila Salwa la maman.

Un peu plus loin, nous trouvons une bande de 5 adolescents, qui sont aussi venus louer un parasol, une table et quatre chaises. « Si on partage les 20DT pour la location de l’emplacement et des équipements qui vont avec, cela revient à 4DT par personne », relève Adam, 18 ans fraîchement diplômé du baccalauréat. Tous habitent dans les alentours de La Marsa. Pour eux, c’est leur lieu de rencontre habituel chaque été. « nous préférons les plages aménagées pour plus de confort », assure-t-il.

Après deux ans de pandémie, les Tunisiens résidant à l’étranger sont attendus en masse cet été. Pas moins de 40 traversées entre les deux rives de la méditerranée sont prévues pour les mois de juillet et août afin de transporter les millions de passagers de retour au pays pour les vacances.

Jihane et Sabri sont un jeune couple installé à Lille dans le nord de la France. Cela fait trois ans qu’ils ne sont pas venus en Tunisie. « Nous avons économisé pendant les deux ans de pandémie pour nous offrir ce séjour de trois semaines avec nos 2 enfants. Nous sommes arrivés en bateau il y a quelques jours, juste avant la fête de l’Aïd », nous disent-il.

Pour eux, la location d’un parasol sur une plage aménagée est le meilleur compromis. « 20DT c’est l’équivalent d’environ 7 euros… donc on peut se permettre de venir tous les jours », ont-ils ajouté. En effet, selon le propriétaire de l’espace, les TRE sont une des principales clientèle. De plus, ils se permettent de consommer sur place car le rapport de l’euro au dinar est un réel avantage pour eux.

Reportage réalisé par Emna Bhira et Wissal Ayadi